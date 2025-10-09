Волгоградский губернатор сообщил о пожарах на объектах ТЭК из-за дронов

Волгоградский губернатор Бочаров сообщил о пожарах на объектах ТЭК из-за дронов

ПВО отражает массированную атаку дронов на регион, сообщил Андрей Бочаров. Аэропорт Волгограда приостановил полеты

На территории объектов топливно-энергетического комплекса в Волгоградской области произошли пожары в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, силы ПВО отражают массированную атаку дронов на регион. В Котовском районе из-за падения обломков БПЛА частичные повреждения получило здание котельной.

«Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса — в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», — говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

В 02:43 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о приостановке полетов в аэропортах Волгограда и Самары «для обеспечения безопасности полетов».

В прошлый раз атака беспилотников на регион была отражена в ночь на 7 октября. Тогда Бочаров сообщал о работе саперов на месте падения обломков в поле в Городищенском районе. Повреждений инфраструктуры и пострадавших не было, уточнял он. По данным Минобороны, над областью был сбит один дрон.