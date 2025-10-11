Огонь охватил 2 тыс. кв. м жилой пятиэтажки в Красноярском крае
Пламя, вспыхнувшее в квартире, распространилось на 2 тыс. кв. м в пятиэтажном жилом доме в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.
В сообщении говорится, что «в городе Сосновоборске загорелась квартира в пятиэтажке». Кроме этого, «огонь быстро распространился на кровлю, площадь возгорания составила 2000 квадратов».
В министерстве подчеркнули, что 200 человек самостоятельно покинули здание. На месте работают 41 пожарный с одиннадцатью единицами техники.
Ранее в сентябре трое человек, включая ребенка, пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы.
Изначально пламя вспыхнуло в двух квартирах на четвертом и пятом этажах. Из двух подъездов эвакуировали 48 жильцов.
