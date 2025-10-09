На Яузской улице в Москве произошел пожар

Video

Пожар произошел в доме номер 5 по улице Яузской в Москве, сообщает корреспондент РБК.

По этому адресу расположены гостиница MetaМосква, клуб Невротик и студия красоты.

Причина возгорания пока неизвестна.

Позже в пресс-службе МЧС по Москве РБК сообщили, что возгорание произошло в помещении кухни кафе на площади 1.5 кв м.

«Ликвидировано, пострадавших нет. Потушили до прибытия пожарных», — уточнили в МЧС.