Военная операция на Украине⁠,
0

В Ростовской области начались два пожара после падения дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
В Ростовской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько пожаров, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь своем телеграм-канале. По его словам, силы ПВО сбили дроны в Родионово-Несветайском районе.

«Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах», — написал он.

За населенным пунктом в поле загорелась сухая трава, этот очаг возгорания тоже оперативно потушили. Никто не пострадал.

При падении беспилотника в Курчатове загорелась трава
Политика

По данным Минобороны, в ночь на 9 октября над пятью регионами России были перехвачены и сбиты 19 беспилотников. В частности, над Ростовской областью уничтожены шесть дронов.

Этой же ночью губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на территории объектов топливно-энергетического комплекса произошли пожары в результате атаки беспилотников. В Котовском районе из-за падения обломков БПЛА частичные повреждения получило здание котельной.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Юрий Слюсарь Ростовская область пожар
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
