В Ростовской области начались два пожара после падения дронов
В Ростовской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько пожаров, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь своем телеграм-канале. По его словам, силы ПВО сбили дроны в Родионово-Несветайском районе.
«Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах», — написал он.
За населенным пунктом в поле загорелась сухая трава, этот очаг возгорания тоже оперативно потушили. Никто не пострадал.
По данным Минобороны, в ночь на 9 октября над пятью регионами России были перехвачены и сбиты 19 беспилотников. В частности, над Ростовской областью уничтожены шесть дронов.
Этой же ночью губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на территории объектов топливно-энергетического комплекса произошли пожары в результате атаки беспилотников. В Котовском районе из-за падения обломков БПЛА частичные повреждения получило здание котельной.
Читайте РБК в Telegram.
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов