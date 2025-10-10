Збруев призвал не распространять слухи о его здоровье
Народный артист РСФСР Александр Збруев впервые вышел на связь после госпитализации, призвав СМИ не распространять недостоверную информацию о его самочувствии. Об этом актер заявил в беседе с ТАСС.
«На все, что вы читаете в социальных сетях, плюньте. <...> Мне уже 87 лет, а когда человеку 87 лет, даже если он порезал палец, обязательно напишут, что ему отняли руку. Очень прошу отнестись ко мне по-человечески, по-доброму», — призвал актер.
Збруев, говоря о своем самочувствии, подчеркнул, что «абсолютно здоровый человек». «Конечно, какие-то отклонения, которых не может не быть в мои годы, есть. Но все это не до такой степени», — добавил актер.
Збруева госпитализировали в ночь на 9 октября, были жалобы по урологии, сообщил тогда президент театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, опасений за здоровье артиста нет.
Позже актера перевели из центра НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в другое медицинское учреждение.
«Александр Викторович переведен в другую клинику, в которой есть врачи, специализирующиеся на профиле его заболевания. Главное — его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказал тогда Варшавер. Он не уточнил, куда именно отвезли актера.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов