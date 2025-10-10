Збруев призвал не распространять слухи о его здоровье

Александр Збруев (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Народный артист РСФСР Александр Збруев впервые вышел на связь после госпитализации, призвав СМИ не распространять недостоверную информацию о его самочувствии. Об этом актер заявил в беседе с ТАСС.

«На все, что вы читаете в социальных сетях, плюньте. <...> Мне уже 87 лет, а когда человеку 87 лет, даже если он порезал палец, обязательно напишут, что ему отняли руку. Очень прошу отнестись ко мне по-человечески, по-доброму», — призвал актер.

Збруев, говоря о своем самочувствии, подчеркнул, что «абсолютно здоровый человек». «Конечно, какие-то отклонения, которых не может не быть в мои годы, есть. Но все это не до такой степени», — добавил актер.

Збруева госпитализировали в ночь на 9 октября, были жалобы по урологии, сообщил тогда президент театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, опасений за здоровье артиста нет.

Позже актера перевели из центра НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в другое медицинское учреждение.

«Александр Викторович переведен в другую клинику, в которой есть врачи, специализирующиеся на профиле его заболевания. Главное — его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказал тогда Варшавер. Он не уточнил, куда именно отвезли актера.