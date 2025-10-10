Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала плановой госпитализацию артистки

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится на плановой госпитализации, сообщила «РИА Новости» ее дочь Ольга Шукшина.

«Госпитализация плановая. Были на обследовании регулярно в поликлинике и посоветовали более глубокое, более тщательное, на более серьезной аппаратуре все обследовать, все для улучшения здоровья, для стабилизации и так далее. Поэтому это плановое», — сказала собеседница агентства.

По словам дочери артистки, госпитализация ее 87-летней матери продлится от трех до пяти дней. Она добавила, что постоянно находится рядом с Федосеевой-Шукшиной, поэтому самочувствие актрисы на контроле.

Ранее о том, что Федосеева-Шукшина госпитализирована, сообщил Mash. По данным телеграм-канала, артистка пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию.

РБК обратился за комментарием к представителю Шукшиной, к Марии Шукшиной.

Федосеева-Шукшина с 1955 года начала сниматься в кино. Исполнила роли в более чем 90 фильмах, среди которых «Максим Перепелица», «Два капитана», «Странные люди», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Вам и не снилось…». В 1984 году актриса получила звание народной артистки РСФСР.