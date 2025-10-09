Александра Збруева госпитализировали

Александр Збруев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Народный артист РСФСР Александр Збруев был госпитализирован в НИИ Склифосовского в ночь на 9 октября, были жалобы по урологии, сообщил ТАСС президент театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Сейчас опасений за его здоровье нет. Еще, может быть, несколько дней он будет находиться в больнице, и его должны выписать. Александр Викторович — замечательный актер и человек, хочется пожелать ему большого здоровья», — сказал Варшавер.

Это уже второй инцидент с плохим самочувствием у Збруева за последний месяц. Так, 10 сентября артисту стало плохо перед выходом на сцену в спектакле «Вишневый сад». Он отказался от госпитализации. Сам Збруев объяснил, что у него поднялось давление. «В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет», — добавил он.

В январе 2025 года актер рассказывал, что проходит плановое лечение. Збруева также госпитализировали в октябре 2024 года. В «Ленкоме» посещение больницы назвали плановым.

Александру Збруеву 87 лет, он родился в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»). Он известен по ролям в картинах «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Успех», «Одинокая женщина желает познакомиться» и других.