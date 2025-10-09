Збруева перевели в другое медучреждение после ночной госпитализации
Народного артиста РСФСР Александра Збруева перевели из центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в другое медицинское учреждение. Об этом сообщил ТАСС президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
«Александр Викторович переведен в другую клинику, в которой есть врачи, специализирующиеся на профиле его заболевания. Главное — его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, куда именно отвезли актера.
Ранее Варшавер сообщил о госпитализации Збруева в ночь на 9 октября, были жалобы по урологии. По словам Варшавера, утром здоровью актера ничего не угрожало.
Нынешняя госпитализация Збруева стала уже вторым инцидентом с плохим самочувствием у актера за последний месяц. Так, 10 сентября артисту стало плохо перед выходом на сцену в спектакле «Вишневый сад», тогда он отказался ехать в больницу. Сам Збруев объяснил, что у него поднялось давление.
В январе 2025 года актер рассказывал, что проходит плановое лечение.
Александру Збруеву 87 лет. Он известен по ролям в картинах «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Успех», «Одинокая женщина желает познакомиться» и других.
Збруев служит в театре «Ленком» с 1961 года.
