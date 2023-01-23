Збруев объяснил сообщения о проблемах со здоровьем
Состояние здоровья 84-летнего народного артиста РСФСР Александра Збруева находится в норме, у актера поднялось давление. Об этом сообщил РБК сам актер.
«Просто поднялось давление, приехали медики, сбросили давление. Сейчас все нормально, работаю. Это эмоциональная просто вспышка по поводу того, что происходит вокруг и Инны Чуриковой, которую потеряли», — сообщил РБК Александр Збруев.
Актриса умерла 14 января на 80-м году жизни. Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище. В «Ленкоме» Чурикова и Збруев служили вместе с середины 1970-х.
О том, что актеру потребовалась экстренная медицинская помощь, писал телеграм-канал 112. По данным канала, жена Збруева вызвала скорую, помощь артисту оказали на месте.
Александр Збруев снялся в более 60 фильмах, среди них — «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», «Бедная Саша», «Дом, который построил Свифт», «Дракон» и другие.
В 2018 году президент России Владимир Путин наградил Инну Чурикову и Александра Збруева орденами «За заслуги перед отечеством» I и II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.