 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко отреагировал на приезд Пашиняна на саммит лидеров стран СНГ

Лукашенко на саммите лидеров стран СНГ: Пашинян без нас никуда
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите лидеров стран СНГ отреагировал на визит в Душанбе премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Видео с репликой Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев сидели рядом друг с другом на диване в зале, где президент Таджикистана Эмомали Рахмон встречал глав государств и правительств стран СНГ. Лукашенко сидел справа от главы принимающего государства, обращаясь к Алиеву он сказал:

«Ильхам Гейдарович, а вы ведь вчера переживали, говорили, [что Пашинян] не приедет. А я говорил: Никол Воваевич без нас никуда!» — заявил белорусский лидер.

«Как это не приеду? Куда?» — ответил Пашинян.

В феврале 2024 года Никол Пашинян объявил о заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входят Россия и Белоруссия. Свою позицию армянские власти объясняли тем, что ОДКБ должным образом не отреагировала на обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

В мае 2024 года армянский премьер заявлял, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против Армении. Сами государства он не называл, однако незадолго до этого Лукашенко посетил Азербайджан и в разговоре с Алиевым заявил об «освободительной войне». Армянский портал News.am тогда писал, что речь шла о войне 2020 года в Нагорном Карабахе. Позднее Пашинян потребовал извинений от белорусского президента. Он также сказал, что не будет посещать Белоруссию, пока Лукашенко возглавляет страну.

Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в саммите СНГ
Политика

Саммит «Центральная Азия — Россия» проходит в Душанбе с 8 по 10 октября. На нем участники обсудят вопрос об учреждении нового формата СНГ+. Среди участников саммита — президент России Владимир Путин и президенты пяти центральноазиатских стран — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Россию представит также делегация более чем из 20 человек, в том числе два вице-премьера — Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, а также министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев и другие.

Стороны планируют также обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества России и государств Центральной Азии в шестистороннем формате в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
СНГ саммит СНГ Никол Пашинян Александр Лукашенко Ильхам Алиев
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Ушаков назвал место неформальной встречи Путина с лидерами СНГ
Политика
На саммите в Душанбе решат вопрос об учреждении СНГ+
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить работу с рядом стран СНГ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Суд арестовал жителя Уфы, выбросившего трехлетнюю дочь с четвертого этажа Общество, 13:18
В поселок Ростовской области вызвали саперов из-за неразорвавшихся БПЛА Политика, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Deutsche Bank: центробанки сделают ставку на биткоин и золото к 2030 году Крипто, 13:11
Окно в Азию: как меняется логистика морских портов Отрасли, 13:09
В Якутске от удара током с заряжавшегося телефона погиб подросток Общество, 13:08
Офис Нетаньяху опубликовал фото со спецпосланником и зятем Трампа Политика, 13:06
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Бывший помощник Романа Ротенберга нашел новую работу в КХЛ Спорт, 13:05
Нобелевская премия мира: история, лауреаты, денежный эквивалент База знаний, 13:04
5 профессий будущего, к которым стоит присмотреться уже сейчас Стиль, 13:03
1000 «лошадей» на 500 км. Мы узнали все о новой Ferrari Electtricа Авто, 12:59
Евгений Кузнецов рассказал, что предпочел «Металлург» клубам НХЛ Спорт, 12:55
В Петербурге задержали главу Центра управления регионом Политика, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52