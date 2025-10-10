Лукашенко отреагировал на приезд Пашиняна на саммит лидеров стран СНГ

Лукашенко на саммите лидеров стран СНГ: Пашинян без нас никуда

Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите лидеров стран СНГ отреагировал на визит в Душанбе премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Видео с репликой Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев сидели рядом друг с другом на диване в зале, где президент Таджикистана Эмомали Рахмон встречал глав государств и правительств стран СНГ. Лукашенко сидел справа от главы принимающего государства, обращаясь к Алиеву он сказал:

«Ильхам Гейдарович, а вы ведь вчера переживали, говорили, [что Пашинян] не приедет. А я говорил: Никол Воваевич без нас никуда!» — заявил белорусский лидер.

«Как это не приеду? Куда?» — ответил Пашинян.

В феврале 2024 года Никол Пашинян объявил о заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входят Россия и Белоруссия. Свою позицию армянские власти объясняли тем, что ОДКБ должным образом не отреагировала на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В мае 2024 года армянский премьер заявлял, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против Армении. Сами государства он не называл, однако незадолго до этого Лукашенко посетил Азербайджан и в разговоре с Алиевым заявил об «освободительной войне». Армянский портал News.am тогда писал, что речь шла о войне 2020 года в Нагорном Карабахе. Позднее Пашинян потребовал извинений от белорусского президента. Он также сказал, что не будет посещать Белоруссию, пока Лукашенко возглавляет страну.

Саммит «Центральная Азия — Россия» проходит в Душанбе с 8 по 10 октября. На нем участники обсудят вопрос об учреждении нового формата СНГ+. Среди участников саммита — президент России Владимир Путин и президенты пяти центральноазиатских стран — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Россию представит также делегация более чем из 20 человек, в том числе два вице-премьера — Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, а также министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев и другие.

Стороны планируют также обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества России и государств Центральной Азии в шестистороннем формате в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях.