Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в саммите СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе, где пройдет заседание Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщила пресс-служба Кремля.

На площади перед Дворцом нации для встречи прибывающих на встречу лидеров выстроился почетный караул. Путин, поднявшись по лестнице, зашел в центральное фойе, где его приветствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

После совместного фотографирования началось заседание Совета глав государств — участников СНГ в узком составе. В заседании помимо Путина и Рахмона принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генсекретарь СНГ Сергей Лебедев.