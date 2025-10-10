 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в саммите СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе, где пройдет заседание Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщила пресс-служба Кремля.

На площади перед Дворцом нации для встречи прибывающих на встречу лидеров выстроился почетный караул. Путин, поднявшись по лестнице, зашел в центральное фойе, где его приветствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

На саммите в Душанбе решат вопрос об учреждении СНГ+
Политика
Владимир Путин (в центре) во время заседания Первого саммита &laquo;Центральная Азия&nbsp;&mdash; Россия&raquo;

После совместного фотографирования началось заседание Совета глав государств — участников СНГ в узком составе. В заседании помимо Путина и Рахмона принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генсекретарь СНГ Сергей Лебедев.

