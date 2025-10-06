В Белгороде для восстановления энергоснабжения местами отключили свет

Виды Белгорода (Фото: Helga_foto / Shutterstock)

В Белгороде некоторые участки улиц остались без наружного освещения в ходе восстановления энергоснабжения, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Он предупредил, что мера временная, а работы нужны как жилым домам, так и социальным объектам в южной части города. «Снижение нагрузки на сети позволит энергетикам быстрее выполнить все задачи и обеспечить стабильное электроснабжение», — объяснил Демидов.

Накануне, 5 октября, из-за обстрела в Белгородском районе повреждения получила энергетическая инфраструктура. Вскоре глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что 40 тыс. жителей остались без света . Тогда же он заявил о «значительных повреждениях» энергетической инфраструктуры в семи муниципальных образованиях.

К утру 6 октября без электроснабжения оставались 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах области. Позднее Белгород вновь подвергся обстрелу, в результате которого два человека скончались. После удара на нескольких улицах возникли перебои с электроснабжением.