Europa Press рассказало о реакции властей Испании на критику Трампа

Europa Press: власти Испании спокойны после призыва Трампа выкинуть ее из НАТО

Педро Санчес (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Власти Испании считают свою страну преданным членом Североатлантического альянса и «сохраняют максимальное спокойствие» на фоне недовольства со стороны президента США Дональда Трампа, пишет агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанском кабмине.

«Испания является полноправным членом НАТО и привержена его принципам. И выполняет свои обязательства так же, как и Соединенные Штаты», — приводит издание слова высокопоставленного собеседника в Мадриде.

На днях Трамп предложил «выкинуть» Испанию из НАТО из-за ее нежелания увеличить расходы на оборону до 5%. Об этом президент США заявил на совместной пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом в Белом доме.

«У нас был один отстающий. Это была Испания. <...> Может быть, стоит выгнать их из НАТО, честно говоря», — сказал американский лидер.

На саммите НАТО в июне 2025 года союзники согласились с требованием президента США Дональда Трампа нарастить к 2035 году траты непосредственно на оборону с 2 до 3,5% ВВП и на безопасность еще 1,5%. Трамп добивался от стран НАТО увеличения военных расходов еще во время своего первого президентского срока.

В начале октября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал страны НАТО увеличить военные расходы «немедленно», не растягивая этот процесс на десятилетие в соответствии со взятыми обязательствами.