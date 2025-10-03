Финляндия призвала страны НАТО нарастить расходы на оборону «немедленно»

Фото: Omar Marques / Getty Images

Страны Североатлантического альянса (НАТО) должны срочно увеличить военные расходы, не растягивая этот процесс на десятилетие в соответствии с обязательствами, взятыми на саммите НАТО в июне 2025 года. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Он отметил, что на саммите в Гааге союзники согласились с требованием президента США Дональда Трампа нарастить к 2035 году траты непосредственно на оборону с 2 до 3,5% ВВП и на безопасность еще 1,5%.

«Соглашение НАТО гласило, что вы должны быть полностью готовы к расходам в 3,5% через десять лет. Нет, нет, вы должны начать немедленно», — сказал Хяккянен. По его словам, в коллективной обороне НАТО есть «некоторые пробелы».

«Европейцы должны платить свою справедливую долю и закупать вооружение, чтобы восполнить пробелы», — уточнил министр.

После начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года Финляндия вместе со Швеций отказались от политики нейтралитета и подали заявку на вступление в НАТО. 14 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Швецию приняли в блок в марте 2024 года.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. В Москве заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия стран — членов альянса.

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО. У России никогда не было никаких проблем в отношениях с этими странами, отметил он. По словам президента, Москве придется дополнительно укреплять свои границы.