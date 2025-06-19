Премьер Испании в письме Рютте раскритиковал «неразумное обязательство»

Премьер Испании Санчес в письме Рютте раскритиковал требование о 5% на оборону

Испания предлагает сделать целевой показатель 5% необязательным или разрешить ей не следовать требованию. Необходим баланс между повышением оборонных расходов и решением проблем в других сферах, уверен Санчес

Педро Санчес (Фото: Alberto Gardin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Испания как член НАТО не сможет взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, страна просит сделать для нее исключение или сделать требование необязательным. Письмо с такой просьбой испанский премьер Педро Санчес направил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, передает Europa Press со ссылкой на документ.

В письме премьер заявил, что считает введение подобного требования «неразумным» и «контрпродуктивным». Как отмечает издание, НАТО может распространить его на всех членов альянса на следующем саммите, который пройдет 24–25 июня в Гааге.

Санчес указал, что правительство каждой страны — члена НАТО может самостоятельно и законно определять, готово ли оно идти на жертвы для достижения показателя 5% расходов на оборону от ВВП.

«Как суверенный союзник мы выбираем не делать этого», — написал испанский премьер генсеку НАТО. Он отметил, что Испания при следовании этой цели понесет дополнительные расходы в размере €80 млрд.

Санчес предложил Рютте включить в итоговое заявление предстоящего саммита «более гибкую формулу», которая сделает целевой показатель расходов на оборону необязательным для стран-членов или снимет с Испании обязательство достигать его.

«Предлагаемая мной формула позволит нам сохранить целевой показатель 5%, указанный в декларации, для тех союзников, которые нуждаются в нем или хотят его достичь», — пояснил Санчес.

Он отметил необходимость найти баланс между увеличением расходов на оборону и решением других социальных, экономических и экологических проблем. В нынешних обстоятельствах это означает сохранение планки расходов на оборону на уровне 2% при одновременном инвестировании в «дипломатию, социальную политику и помощь в целях развития», уверен глава правительства.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что Испания полностью привержена НАТО и своим союзническим обязательствам. Для выполнения обязательств перед альянсом Испании не обязательно достигать планки 5% оборонных расходов, заключил он.

Увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП от стран НАТО требует президент США Дональд Трамп. Союзники согласились с необходимостью увеличить оборонные расходы, но считают предложенный Трампом показатель чрезмерным, писал ранее Reuters. На этом фоне генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону альянса с нынешних 2 до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры.