 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп предложил выгнать Испанию из НАТО из-за низких расходов на оборону

Трамп: нужно выгнать Испанию из НАТО из-за низких расходов на оборону

Испанию стоит «выкинуть» из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличить расходы на оборону до 5%, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

«У нас был один отстающий. Это была Испания. <...> Может быть, стоит выгнать их из НАТО, честно говоря», — сказал американский лидер.

После прихода к власти во второй раз Трамп добился согласия стран НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Из них 3,5% будет направляться непосредственно на нужды обороны, а еще 1,5% — на смежные расходы, такие как кибербезопасность и развитие инфраструктуры. О необходимости странам НАТО вкладывать в оборону 5% своих национальных ВВП в феврале 2025 года на заседании в Брюсселе заявил также глава военного ведомства США Пит Хегсет.

Насколько страны НАТО увеличили расходы на оборону. Инфографика
Политика

Изначально обязательной планкой по расходам стран НАТО был показатель в 2% ВВП — его союзники установили в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе, через полгода после присоединения Крыма к России.

В январе 2025 года премьер-министр Испании Педро Санчес по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что за последнее десятилетие Мадрид увеличил расходы на оборону на 70% (Испания присоединилась к НАТО в 1982 году), и к 2029-му королевство твердо намерено достичь показателя в 2% ВВП.

Россия воспринимает рост оборонных расходов НАТО как опасную тенденцию. Летом замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что Москва намерена «готовиться к худшему» на фоне подобных планов.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Испания НАТО
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Финляндия призвала страны НАТО нарастить расходы на оборону «немедленно»
Политика
В НАТО обсудили более агрессивный ответ России
Политика
Bloomberg узнал о задаче НАТО найти дешевые средства уничтожения дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Умер биолог Джон Гердон, по методу которого клонировали овечку Долли Общество, 00:35
Россиянам разъяснили правила установки секретного кода для СФР Общество, 00:30
США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию Политика, 00:18
Трамп предложил выгнать Испанию из НАТО из-за низких расходов на оборону Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Думе поспорили о «лайтовой» адвокатской монополии Общество, 00:07
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кто в числе самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ Спорт, 00:01
Миллер заявил о появлении очертаний новой парадигмы на рынке газа Бизнес, 00:01
Трамп пообещал защитить Финляндию в случае нападения России Политика, 09 окт, 23:43
Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области Политика, 09 окт, 23:36
Трамп допустил введение дополнительных санкций против России Политика, 09 окт, 23:26
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 09 окт, 23:24
Der Spiegel узнал о неопознанном дроне над авиабазой НАТО в Германии Политика, 09 окт, 22:52