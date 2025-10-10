Трамп предложил выгнать Испанию из НАТО из-за низких расходов на оборону

Испанию стоит «выкинуть» из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличить расходы на оборону до 5%, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

«У нас был один отстающий. Это была Испания. <...> Может быть, стоит выгнать их из НАТО, честно говоря», — сказал американский лидер.

После прихода к власти во второй раз Трамп добился согласия стран НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Из них 3,5% будет направляться непосредственно на нужды обороны, а еще 1,5% — на смежные расходы, такие как кибербезопасность и развитие инфраструктуры. О необходимости странам НАТО вкладывать в оборону 5% своих национальных ВВП в феврале 2025 года на заседании в Брюсселе заявил также глава военного ведомства США Пит Хегсет.

Изначально обязательной планкой по расходам стран НАТО был показатель в 2% ВВП — его союзники установили в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе, через полгода после присоединения Крыма к России.

В январе 2025 года премьер-министр Испании Педро Санчес по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что за последнее десятилетие Мадрид увеличил расходы на оборону на 70% (Испания присоединилась к НАТО в 1982 году), и к 2029-му королевство твердо намерено достичь показателя в 2% ВВП.

Россия воспринимает рост оборонных расходов НАТО как опасную тенденцию. Летом замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что Москва намерена «готовиться к худшему» на фоне подобных планов.