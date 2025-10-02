Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция, вступив в НАТО, утратили нейтральный статус, теперь России придется дополнительно укреплять границы, заявил Путин

Фото: Leon Neal / Getty Images

У России никогда не было никаких проблем в отношениях ни с Финляндией, ни с Швецией, но присоединившись к НАТО, обе страны потеряли свой нейтральный статус, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Ну это глупость. У нас ведь не было никаких проблем ни со Швецией, а тем более с Финляндией <...> У националистической части стран могли возникнуть подозрения или опасения, что происходит тихое внедрение России, но если вам что-то не нравится, примите какие-то меры, все можно решить. Но вступление в НАТО, в блок, который проводит агрессивную политику в отношении России, Это зачем?» — сказал Путин.

В подтверждение своих слов Путин напомнил, что в центральных магазинах Хельсинки можно было свободно расплачиваться рублями, в приграничных района вывески были на русском языке, а также активно развивался туризм.

«Охранять что? Защищать какие интересы Финляндии или Швеции? Что, Россия собиралась захватить Хельсинки что ли? Или Стокгольм? <...> Теперь граница между Россией и НАТО стала больше. Ну и чего? У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России, теперь будут, мы должны создавать отдельный военный округ», — отметил Путин.

Швеция и Финляндия решили отказаться от политики нейтралитета после начала российской военной операции на Украине. Страны совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия официально вступила в альянс в апреле 2023 года, Швеция еще спустя год — в марте 2024 года. Теперь Организация Северо-Атлантического договора насчитывает 32 стран-участницы. С присоединением Швеции и Финляндии сухопутная граница стран НАТО с Россией увеличилась более чем вдвое — с 1215 до 2600 км.