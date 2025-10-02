 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция, вступив в НАТО, утратили нейтральный статус, теперь России придется дополнительно укреплять границы, заявил Путин
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

У России никогда не было никаких проблем в отношениях ни с Финляндией, ни с Швецией, но присоединившись к НАТО, обе страны потеряли свой нейтральный статус, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Ну это глупость. У нас ведь не было никаких проблем ни со Швецией, а тем более с Финляндией <...> У националистической части стран могли возникнуть подозрения или опасения, что происходит тихое внедрение России, но если вам что-то не нравится, примите какие-то меры, все можно решить. Но вступление в НАТО, в блок, который проводит агрессивную политику в отношении России, Это зачем?» — сказал Путин.

В подтверждение своих слов Путин напомнил, что в центральных магазинах Хельсинки можно было свободно расплачиваться рублями, в приграничных района вывески были на русском языке, а также активно развивался туризм.

Путин заявил, что с Россией воюют все страны НАТО
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

«Охранять что? Защищать какие интересы Финляндии или Швеции? Что, Россия собиралась захватить Хельсинки что ли? Или Стокгольм? <...> Теперь граница между Россией и НАТО стала больше. Ну и чего? У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России, теперь будут, мы должны создавать отдельный военный округ», — отметил Путин.

Швеция и Финляндия решили отказаться от политики нейтралитета после начала российской военной операции на Украине. Страны совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия официально вступила в альянс в апреле 2023 года, Швеция еще спустя год — в марте 2024 года. Теперь Организация Северо-Атлантического договора насчитывает 32 стран-участницы. С присоединением Швеции и Финляндии сухопутная граница стран НАТО с Россией увеличилась более чем вдвое — с 1215 до 2600 км.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Владимир Путин Россия Швеция Финляндия НАТО
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Аналитики призвали Трампа начать переговоры о «закрытии дверей» НАТО
Политика
НАТО еще не пришло к выводу, было ли преднамеренным вторжение дронов
Политика
Путин оценил рабочие отношения с Макроном словом «добрые»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по ЗАЭС Политика, 22:36
Путин процитировал строчку из гимна США в разговоре о погибшем американце Политика, 22:17
Путин допустил появление у России нового гиперзвукового оружия Политика, 22:12
«Динамо» дважды пропустило за 1,5 минуты до сирены, но победило «Трактор» Спорт, 22:11
Путин по ошибке назвал себя директором ЦРУ Политика, 22:09
Путин объяснил необходимость повышения НДС Экономика, 22:03
Фокус на действующих клиентах: эксперты назвали новые тренды продвижения Отрасли, 21:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Путин назвал Моди другом и надежным партнером Политика, 21:53
Путин прокомментировал инциденты с дронами в Европе Политика, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Махачкалинское «Динамо» выиграло пятый матч подряд в Кубке России Спорт, 21:41
Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО Политика, 21:34
Худшая команда КХЛ прервала девятиматчевую серию поражений Спорт, 21:31
Путин выразил соболезнования из-за убийства Чарли Кирка Политика, 21:25