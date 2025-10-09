 Перейти к основному контенту
Орбан назвал нобелевского лауреата из Венгрии гордостью страны

Орбан поздравил венгерского писателя Краснахоркаи с Нобелевской премией
Сюжет
Нобелевская премия
Ласло Краснахоркаи
Ласло Краснахоркаи (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Писатель Ласло Краснахоркаи удостоился персонального поздравления в свой адрес от премьера Венгрии Виктора Орбана по случаю присуждения венгерскому романисту Нобелевской премии по литературе 2025 года.

«Гордость Венгрии, первый нобелевский лауреат из Дьюлы, Ласло Краснахоркаи. Поздравляем!» — написал политик в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Нобелевский лауреат узнал о победе в походе и испугался крика жены
Общество
Фред&nbsp;Рамсделл

Как сообщает AP, Краснахоркаи неоднократно критиковал правительство Венгрии во главе с Орбаном, в том числе из-за отсутствия поддержки Украины в ее конфликте с Россией и роста национализма в венгерском обществе.

В четверг, 9 октября, Нобелевский комитет присудил писателю награду «за его захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства».

Краснахоркаи родился в 1954 году в венгерском городе Дьюла. Он начал писать еще в студенческие годы. Его первая работа Tebenned hittem («Я верил в тебя») была опубликована в 1977-м в будапештском журнале Mozgo Vilag. Позднее ряд его произведений, включая романы Satantango («Сатанинское танго», 1985) и Az ellenallas melankoliaja («Меланхолия сопротивления», 1989), были экранизированы венгерским режиссером Белой Тарром. Краснахоркаи также является обладателем многих наград. В 2015 году он был удостоен Международной Букеровской премии.

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

