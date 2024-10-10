Нобелевскую премию по литературе дали южнокорейской писательнице

Южнокорейская писательница Хан Ган — 18-я женщина, которой присудили Нобелевскую премию по литературе. В 2016 году она получила Букеровскую премию за роман «Вегетарианка»

Хан Ган (Фото: Jeff Spicer / Getty Images)

Нобелевской премией по литературе наградили южнокорейскую писательницу Хан Ган, следует из сообщения комитета.

Премией ее наградили за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

Хан Ган — первый южнокорейский автор и 18-я женщина, которая удостоена этой награды. Размер денежной премии в этом году составляет 11 млн шведских крон ($1 млн). Годом ранее Нобелевку вручили норвежскому прозаику, поэту и драматургу Юну Фоссе.

В прошлом году писательница получила французскую премию «Приз Медичи» в области зарубежной литературы за роман «Я не прощаюсь».

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Хан Ган родилась в 1970 году в городе Кванджу, затем с семьей переехала в Сеул. В 1990-х в журнале «Литература и общество» начали публиковать стихи писательницы, а в 1995-м она выпустила первый сборник рассказов.

Прорывом в карьере Хан Ган Нобелевский комитет называет ее роман 2007 года «Вегетарианка» о женщине, которая отказывается есть мясо. Книга состоит из трех частей: «Вегетарианка», «Монгольское пятно», «Пламя деревьев», каждая рассказывает о героине от лица конкретного персонажа. В 2016 году писательница была удостоена за нее Букеровской премии.

В своих произведениях Хан Ган описывает «исторические травмы и неписаные правила» и раскрывает «хрупкость человеческой жизни», отмечается в сообщении комитета. Шведская писательница Анна-Карин Палм, член Нобелевского комитета по литературе, советует читателям начинать знакомство с творчеством Хан Ган с ее романа «Человеческие поступки» о студенческих волнениях в Кванджу в 1980 году, отмечает CNN.

Нобелевская неделя в этом году началась 7 октября, уже объявлены лауреаты премии в области медицины, физики и химии. 11 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.