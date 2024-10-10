Нобелевскую премию по литературе дали южнокорейской писательнице
Нобелевской премией по литературе наградили южнокорейскую писательницу Хан Ган, следует из сообщения комитета.
Премией ее наградили за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».
Хан Ган — первый южнокорейский автор и 18-я женщина, которая удостоена этой награды. Размер денежной премии в этом году составляет 11 млн шведских крон ($1 млн). Годом ранее Нобелевку вручили норвежскому прозаику, поэту и драматургу Юну Фоссе.
В прошлом году писательница получила французскую премию «Приз Медичи» в области зарубежной литературы за роман «Я не прощаюсь».
Хан Ган родилась в 1970 году в городе Кванджу, затем с семьей переехала в Сеул. В 1990-х в журнале «Литература и общество» начали публиковать стихи писательницы, а в 1995-м она выпустила первый сборник рассказов.
Прорывом в карьере Хан Ган Нобелевский комитет называет ее роман 2007 года «Вегетарианка» о женщине, которая отказывается есть мясо. Книга состоит из трех частей: «Вегетарианка», «Монгольское пятно», «Пламя деревьев», каждая рассказывает о героине от лица конкретного персонажа. В 2016 году писательница была удостоена за нее Букеровской премии.
В своих произведениях Хан Ган описывает «исторические травмы и неписаные правила» и раскрывает «хрупкость человеческой жизни», отмечается в сообщении комитета. Шведская писательница Анна-Карин Палм, член Нобелевского комитета по литературе, советует читателям начинать знакомство с творчеством Хан Ган с ее романа «Человеческие поступки» о студенческих волнениях в Кванджу в 1980 году, отмечает CNN.
Нобелевская неделя в этом году началась 7 октября, уже объявлены лауреаты премии в области медицины, физики и химии. 11 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.
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