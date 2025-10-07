Нобелевский лауреат узнал о победе в походе и испугался крика жены

Фред Рамсделл (Фото: Sonoma Biotherapeutics / Reuters)

Нобелевскому комитету спустя сутки удалось связаться с лауреатом премии по медицине и физиологии американцем Фредом Рамсделлом, который отправился в поход без телефона ради «цифрового детокса», передает Reuters.

Рамсделл и его жена возвращались в свой отель, когда остановились, чтобы что-то починить в машине. Она включила свой мобильный телефон и увидела сообщения.

«Они все еще были в дикой природе, а там полно медведей гризли, поэтому [ученый] очень встревожился, когда она закричала. К счастью, это была Нобелевская премия. Он был очень счастлив, ликовал и совсем не ожидал получить премию», — рассказал Томас Перлман, генеральный секретарь Нобелевской ассамблеи.

[ РБК ] Нобелевку по медицине дали за открытия в сфере иммунной толерантности. Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине были объявлены накануне, 6 октября. Рамсделл разделил награду с Мэри Э. Брункоу и Шимоном Сакагучи.

Премию вручили за открытие механизма, который удерживает иммунную систему от самоуничтожения. Речь идет о регуляторных T-клетках (Treg), отвечающих за принципы иммунной толерантности.