Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи
Сюжет
Нобелевская премия
Венгр Ласло Краснахоркаи получил премию «за захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства»
Ласло Краснахоркаи
Ласло Краснахоркаи (Фото: IMAGO / Reuters)

Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи.

Как сообщается на сайте Нобелевского комитета, награда присуждена «за его захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства».

Нобелевская премия — престижная международная награда за открытия в области химии, физики, медицины и физиологии, литературы, а также за вклад в укрепление мира. Она получила свое название в честь шведского химика, изобретателя и предпринимателя Альфреда Бернхарда Нобеля (1833–1896). За год до своей смерти он составил завещание, в котором просил ежегодно распределять процент с его капитала между пятью лауреатами, чтобы отметить их революционные исследования и достижения. Награда присуждается с 1901 года. Лауреатов по физике и химии определяет Шведская королевская академия наук, по медицине — ассамблея Каролингского института, по литературе — Шведская академия, а обладателя премии мира — Норвежский нобелевский комитет.

В 2024 году Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

Среди советских и российских лауреатов в разные годы были Иван Бунин («за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы»), Борис Пастернак («за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа»), Михаил Шолохов («за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»), Александр Солженицын («за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы») и Иосиф Бродский («за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии»).

Нобелевку по медицине дали за открытия в сфере иммунной толерантности
Общество
Фото:TT News Agency / Claudio Bresciani / Reuters
Нобелевская неделя в этом году началась 6 октября. Уже объявлены лауреаты премии в области физиологии и медицины, физики и химии. Первую премию получили ученые Мэри Э. Брункоу (США), Фред Рамсделл (США) и Шимон Сакагучи (Япония) за открытия в сфере иммунной толерантности. Вторую — американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантовомеханического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи». Третью — ученые Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США) «за развитие металл-органических каркасных структур». 10 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.

Церемонии награждения пройдут 10 декабря в Стокгольме и Осло. Денежный эквивалент премии — 11 млн шведских крон ($1,17 млн).

