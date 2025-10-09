Путин заявил о миллионе работающих в России граждан Таджикистана

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России проживают и работают более 1 млн граждан Таджикистана, заявил президент Владимир Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров на высшем уровне в Душанбе, передает корреспондент РБК.

Глава государства напомнил, что граждане Таджикистана заняты в различных отраслях, в том числе в строительстве, жилищно-коммунальной сфере, транспорте и логистике, и вносят значительный вклад в развитие российской экономики.

Путин также отметил, что денежные переводы домой работающих в России граждан Таджикистана «являются серьезным подспорьем» не только для их семей, но и для экономики страны в целом.

«Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты», — подчеркнул он.

Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе с трехдневной поездкой 8 октября. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что она состоит из трех компонентов: государственный визит, саммит Россия — Центральная Азия, саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

В прошлом году, в августе 2024-го, Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана сообщило, что поток трудовых мигрантов из этой страны в Россию за первые шесть месяцев 2024 года сократился на 16%. Он составил около 392 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2023 года — 467 тыс. человек.