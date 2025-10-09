 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане

Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане
Video

Президент России Владимир Путин поблагодарил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона за внимание, которое в Таджикистане уделяют русскому языку, сообщается на сайте Кремля. Встреча лидеров проходит во Дворце Нации в Душанбе.

«Хочу вас особенно поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли <...> пять (русских. — РБК) школ, все это работает, функционирует на самом хорошем уровне», — сказал он.

Путин напомнил, что в России работают филиалы вузов Таджикистана, а также много студентов учатся из этой республики. «Мы будем самым внимательным образом относиться и к этой сфере деятельности», — пообещал Путин.

Кремль раскрыл, что обсудят Путин и Алиев на первой за год встрече
Политика
Ильхам&nbsp;Алиев и Владимир Путин

Путин прибыл с визитом в Таджикистан вечером 8 октября. Поездка главы государства продлится три дня — с 8 по 10 октября. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, она состоит из трех элементов: государственный визит, саммит Россия — Центральная Азия, саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). По итогам госвизита Путин и Рахмон подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.  

В последний раз Владимир Путин и Эмомали Рахмон встречались в начале сентября в Китае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на параде Победы, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. А 9 сентября Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости республики и пожелал гражданам «мира и процветания».

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Путин Эмомали Рахмон Таджикистан русский язык
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин и Алиев в Таджикистане проведут встречу впервые с прошлой осени
Политика
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Политика
Главы МВД России и Таджикистана утвердили план совместной работы ведомств
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Французский министр извинилась за «цирк» с отставкой правительства Политика, 11:21
Юлия Высоцкая назвала возраст неважным, если речь о настоящих чувствах Life, 11:15
Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом Политика, 11:15
ВТБ и Т-банк запустили пилотный проект в сфере открытого банкинга Отрасли, 11:14
ЦБ запланировал легализовать торги криптовалютой в 2026 году Финансы, 11:13
Футбол стал самым популярным видом спорта на российском ТВ Спорт, 11:04
35% руководителей после повышения не справляются. Как их подготовитьПодписка на РБК, 11:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
Какие условия для инвесторов и предпринимателей предлагают страны АфрикиПодписка на РБК, 10:47
На ярмарке в Боливии рухнуло колесо обозрения. Видео Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане Политика, 10:43
Идею запретить легионеров в Кубке России высказал продюсер «Матч Премьер» Спорт, 10:42
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 113 пунктов впервые с 24 июня Инвестиции, 10:35