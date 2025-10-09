Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане
Президент России Владимир Путин поблагодарил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона за внимание, которое в Таджикистане уделяют русскому языку, сообщается на сайте Кремля. Встреча лидеров проходит во Дворце Нации в Душанбе.
«Хочу вас особенно поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли <...> пять (русских. — РБК) школ, все это работает, функционирует на самом хорошем уровне», — сказал он.
Путин напомнил, что в России работают филиалы вузов Таджикистана, а также много студентов учатся из этой республики. «Мы будем самым внимательным образом относиться и к этой сфере деятельности», — пообещал Путин.
Путин прибыл с визитом в Таджикистан вечером 8 октября. Поездка главы государства продлится три дня — с 8 по 10 октября. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, она состоит из трех элементов: государственный визит, саммит Россия — Центральная Азия, саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). По итогам госвизита Путин и Рахмон подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.
В последний раз Владимир Путин и Эмомали Рахмон встречались в начале сентября в Китае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на параде Победы, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. А 9 сентября Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости республики и пожелал гражданам «мира и процветания».
