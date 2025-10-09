 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Власти Италии предложили запретить паранджу ради итальянской идентичности

Правящая партия Италии предложила ограничить зарубежное финансирование мечетей и запретить ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо. Прежде Госсовет Италии отвергал подобные предложения, называя никаб религиозным атрибутом
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Правящая в Италии партия «Братья Италии» призвала принять закон, запрещающий ношение мусульманской одежды, препятствующей распознаванию лиц, во всех общественных местах в стране, сказано на сайте фракции.

«Речь идет не об ограничении религиозной свободы, а о предотвращении ее использования для оправдания действий, несовместимых с принципами нашей Конституции и нашего общества», — говорится в сообщении.

Среди других мер: ограничение иностранного финансирования исламских культовых зданий, ужесточение наказания за принудительные браки и составление «сертификатов о девственности». Партия назвала эти предложения проявлением «вежливости и уважения к человеческому достоинству» и защитой «итальянской идентичности», а также отметила, что «пока ситуация не достигла уровня Франции».

Песков заявил, что безопасность страны важнее ношения никабов
Политика
Фото:Олег Елков / ТАСС

В Италии в настоящее время действует закон, запрещающий ношение одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах. Этот запрет был введен в 1975 году и касается в основном использования защитных шлемов или маскарадных масок.

В 2008-м Государственный совет Италии разъяснил, что ношение никаба не является попыткой избежать идентификации, а представляет собой религиозный атрибут, поэтому их не коснулись ограничения.

Полиция в Казахстане объяснила, почему запретили никабы
Политика
Фото:Олег Елков / ТАСС

Никаб — головной убор, который полностью закрывает лицо и шею, оставляя только прорезь для глаз. Паранджа похожа на никаб, но еще предполагает закрытие глаз специальной сеткой.

Франция первой в Европе в 2011 году полностью запретила ношение никаба в общественных местах. За нарушение полагаются штраф или общественные работы. После этого аналогичные меры ввели Бельгия (2011), Австрия (2017), Дания (2018), Нидерланды (2019), Швейцария (2021). В ООН считают, что подобная мера ограничивает религиозную свободу, подобный запрет «приведет к дальнейшей маргинализации женщины и исключению ее из общественной жизни».

