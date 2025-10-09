Власти Италии предложили запретить паранджу ради итальянской идентичности
Правящая в Италии партия «Братья Италии» призвала принять закон, запрещающий ношение мусульманской одежды, препятствующей распознаванию лиц, во всех общественных местах в стране, сказано на сайте фракции.
«Речь идет не об ограничении религиозной свободы, а о предотвращении ее использования для оправдания действий, несовместимых с принципами нашей Конституции и нашего общества», — говорится в сообщении.
Среди других мер: ограничение иностранного финансирования исламских культовых зданий, ужесточение наказания за принудительные браки и составление «сертификатов о девственности». Партия назвала эти предложения проявлением «вежливости и уважения к человеческому достоинству» и защитой «итальянской идентичности», а также отметила, что «пока ситуация не достигла уровня Франции».
В Италии в настоящее время действует закон, запрещающий ношение одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах. Этот запрет был введен в 1975 году и касается в основном использования защитных шлемов или маскарадных масок.
В 2008-м Государственный совет Италии разъяснил, что ношение никаба не является попыткой избежать идентификации, а представляет собой религиозный атрибут, поэтому их не коснулись ограничения.
Никаб — головной убор, который полностью закрывает лицо и шею, оставляя только прорезь для глаз. Паранджа похожа на никаб, но еще предполагает закрытие глаз специальной сеткой.
Франция первой в Европе в 2011 году полностью запретила ношение никаба в общественных местах. За нарушение полагаются штраф или общественные работы. После этого аналогичные меры ввели Бельгия (2011), Австрия (2017), Дания (2018), Нидерланды (2019), Швейцария (2021). В ООН считают, что подобная мера ограничивает религиозную свободу, подобный запрет «приведет к дальнейшей маргинализации женщины и исключению ее из общественной жизни».
Читайте РБК в Telegram.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов