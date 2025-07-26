Полиция в Казахстане объяснила, почему запретили никабы
В Казахстане полицейские начали «разъяснительную работу» в связи с изменениями в законодательстве, которые запрещают носить в общественных местах никабы, маски и другую одежду, скрывающую лицо, сообщает Polisia.kz.
Главная цель поправок — «обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания», заявили в правоохранительных органах.
Как отметили участковые инспекторы, запрет распространяется на одежду, которая затрудняет распознавание лица. Под его действие не попадают хиджаб, шейла, химар и другие элементы одежды, не закрывающие лицо.б
Предусмотрены и другие исключения: для случаев, связанных с погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением закона и т. д.
Казахстан стал последним государством Центральной Азии, запретившим ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон 30 июня, а в силу он вступил 12 июля.
Как заявлял глава МВД Ержан Саденов, инициатива в первую очередь направлена на безопасность: «Если скрывать нечего, зачем лицо закрывать?» Токаев ранее призывал популяризировать одежду в национальном стиле, а не «облачаться в скрывающие лица черные одеяния».
Ношение религиозной одежды, скрывающей лицо, запрещено в некоторых странах Евросоюза. Такую идею обсуждали и чиновники в России, прошлой осенью министерство образования и молодежной политики Владимирской области выпустило приказ, которым запретило носить хиджабы и никабы в школах.
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