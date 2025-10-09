 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве начали строительство противорадиационных укрытий

Глава Оболонской РГА Фесик: в Киеве построят противорадиационные укрытия
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: David Silverman / Getty Images
Фото: David Silverman / Getty Images

В Киеве появятся противорадиационные укрытия, рассказал глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, его слова приводит Telegraf. Первые две конструкции такого типа уже построены на Оболони, добавил он.

По словам украинского чиновника, это не временные, а капитальные объекты, которые рассчитаны на длительное пребывание людей. Стоимость каждого такого укрытия оценивается в 3–5 млн гривен ($72–120 тыс.).

Параллельно с этим на Украине появятся мобильные небольшие укрытия. Конструкции будут устанавливать в районах, где нет подземных укрытий. Находиться там смогут от 25 до 50 человек одновременно, сказал Фесик.

В ВСУ заявили об ударе по укрытию учебного подразделения
Политика
Фото:Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock

В июне министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на III Международном саммите городов и регионов заявлял, что в стране построено уже более 61 тыс. объектов гражданской защиты, однако этого недостаточно. Это количество укрытий может защитить только половину населения.

В 2023 году Клименко отмечал, что из более чем 4,8 тыс. проверенных бомбоубежищ на Украине 252 оказались закрыты, еще 893 — непригодны для использования.

В том же году случился инцидент с недоступностью укрытия в Киеве. В ночь на 1 июня люди пришли к убежищу в поликлинике Деснянского района города, однако оно оказалось закрыто. После случившегося власти организовали проверку укрытий — большинство оказались технически непригодны. Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав четырех районов Киева и объявил выговор мэру столицы Виталию Кличко.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина Киев радиационная безопасность
Материалы по теме
В ВСУ заявили об ударе по укрытию учебного подразделения
Политика
Медведев ответил Зеленскому на «бомбоубежища для чиновников Кремля»
Политика
Власти Варшавы выделят около $30 млн на строительство бомбоубежищ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Юлия Высоцкая назвала возраст неважным, если речь о настоящих чувствах Life, 11:15
Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом Политика, 11:15
ВТБ и Т-банк запустили пилотный проект в сфере открытого банкинга Отрасли, 11:14
ЦБ запланировал легализовать торги криптовалютой в 2026 году Финансы, 11:13
Футбол стал самым популярным видом спорта на российском ТВ Спорт, 11:04
35% руководителей после повышения не справляются. Как их подготовитьПодписка на РБК, 11:03
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Какие условия для инвесторов и предпринимателей предлагают страны АфрикиПодписка на РБК, 10:47
На ярмарке в Боливии рухнуло колесо обозрения. Видео Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане Политика, 10:43
Идею запретить легионеров в Кубке России высказал продюсер «Матч Премьер» Спорт, 10:42
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 113 пунктов впервые с 24 июня Инвестиции, 10:35
Украина потеряла более половины добычи газа в преддверии зимы Политика, 10:31