В Киеве начали строительство противорадиационных укрытий

Фото: David Silverman / Getty Images

В Киеве появятся противорадиационные укрытия, рассказал глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, его слова приводит Telegraf. Первые две конструкции такого типа уже построены на Оболони, добавил он.

По словам украинского чиновника, это не временные, а капитальные объекты, которые рассчитаны на длительное пребывание людей. Стоимость каждого такого укрытия оценивается в 3–5 млн гривен ($72–120 тыс.).

Параллельно с этим на Украине появятся мобильные небольшие укрытия. Конструкции будут устанавливать в районах, где нет подземных укрытий. Находиться там смогут от 25 до 50 человек одновременно, сказал Фесик.

В июне министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на III Международном саммите городов и регионов заявлял, что в стране построено уже более 61 тыс. объектов гражданской защиты, однако этого недостаточно. Это количество укрытий может защитить только половину населения.

В 2023 году Клименко отмечал, что из более чем 4,8 тыс. проверенных бомбоубежищ на Украине 252 оказались закрыты, еще 893 — непригодны для использования.

В том же году случился инцидент с недоступностью укрытия в Киеве. В ночь на 1 июня люди пришли к убежищу в поликлинике Деснянского района города, однако оно оказалось закрыто. После случившегося власти организовали проверку укрытий — большинство оказались технически непригодны. Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав четырех районов Киева и объявил выговор мэру столицы Виталию Кличко.