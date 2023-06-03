На Украине более четверти бомбоубежищ оказались непригодны или закрыты

Из более 4,8 тыс. проверенных бомбоубежищ на Украине 252 оказались закрыты, еще 893 — непригодными для использования, заявил глава МВД Клименко. Кличко сообщил о более 1 тыс. жалоб от жителей Киева о состоянии укрытий

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На Украине проверили более 4,8 тыс. бомбоубежищ, из них 252 оказались закрыты, а 893 — непригодными для использования, заявил глава украинского МВД Игорь Клименко. Таким образом, украинцы не смогут воспользоваться 1145 укрытиями при тревоге, что составляет более четверти от общего числа проверенных убежищ.

«Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков», — приводит его слова пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Клименко отметил, что такие проверки будут проводиться и в будущем.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, рассказал, что от жителей города за сутки поступило более тысячи жалоб по состоянию убежищ. По его словам, почти в половине сообщении говорится, что убежища закрыты, четверть касается ненадлежащего состояния укрытий, еще в четверти киевляне жалуются на то, что поблизости нет укрытий.

Кличко написал в телеграм-канале, что информация систематизируется и к концу дня ее передадут в «департамент муниципальной безопасности, райгосадминистрациям города и другим службам, которые будут привлечены к проверкам и надлежащему реагированию».

Проверки состояния бомбоубежищ начались после того, как при воздушной тревоге в Киеве в ночь на 1 июня люди пришли к убежищу в поликлинике Деснянского района города, однако оно оказалось закрыто. Из-за этого погибли три человека. Кличко до этого предупреждал о падении обломков.

В связи с этим проводится расследование, возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, заявил, что «нужно, чтобы местные власти включали голову». Он пообещал, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, и в конце выступления добавил, что это «может быть нокаут». Виталий Кличко — чемпион мира по боксу. Должность мэра Киева он занимает с 2014 года.

Сам Кличко после этого заявил, что не пытается оправдаться и ответственность за гибель людей, которые не смогли попасть в убежище, лежит в том числе и на нем. «Но также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент, по представлению правительства. Мэр столицы не может не то что уволить главу района, а даже вынести ему выговор. <...> Руководитель Киевской городской военной администрации назначен офисом президента. Это — если о совместной и справедливой ответственности», — сказал он и добавил, что девять из десяти глав районов столицы — представители партии президента «Слуга народа».

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников в эфире телеканала «Рада» предложил Кличко уйти в отставку вместе.

Российское Минобороны заявляет, что наносит удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины и не атакует гражданские объекты.