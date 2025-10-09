 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над пятью регионами России за три часа сбили 27 дронов

Минобороны: над пятью регионами за три часа сбили 27 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Над пятью регионами России с 20:00 до 23:00 мск перехвачены и сбиты 27 беспилотников, заявило Минобороны.

Десять из них уничтожили и перехватили над Брянской областью, шесть — над Ростовской, по четыре — над Воронежской и Курской, три — над Белгородской.

Средства ПВО сбили за ночь 53 украинских беспилотника
Политика
Фото:Минобороны России

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, в результате никто не пострадал. Угроза атаки сохраняется в Кантемировском, Острогожском, Россошанском, Павловском, Бутурлиновском районах, уточнил он. «Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона», — написал губернатор в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений также нет в Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз.

Из-за падения дрона в Курчатове Курской области загорелась трава на площади около 500 кв. м, пожар тушат, сообщил губернатор Александр Хинштейн. «Погибших и пострадавших нет. Разрушений нет», — написал он.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

