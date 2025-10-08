 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
При падении беспилотника в Курчатове загорелась трава

Хинштейн: при падении беспилотника в Курчатове загорелась трава
Военная операция на Украине

В результате падения украинского беспилотника в Курчатове Курской области загорелась трава на площади около 500 кв. м, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

На место происшествия направились оперативные службы, пожарные приступили к тушению пожара.

В Курчатове расположена Курская АЭС.

В Ростовской области из-за дронов начался пожар на территории предприятия
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В начале октября при ударе дрона в слободе Белой Беловского района Курской области мужчина и женщина получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 8 октября средства ПВО сбили над регионами России 53 украинских беспилотника, из них два — в Курской области. Кроме того, четыре дрона над регионом были сбиты в период с 20.00 по 23.00 мск.

Евгений Вахляев
Александр Хинштейн Курская область беспилотники возгорание
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
