Как защититься от мошенников⁠,
0

МВД предупредило о схеме мошенничества со сдачей анализов

Сюжет
Как защититься от мошенников

Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Согласно материалам, злоумышленники обзванивают пенсионеров, представляясь работниками поликлиник, и просят передать им персональные данные для того, чтобы дополнить «анкету» для пересдачи анализов.

После этого на мобильный телефон жертвы звонят мошенники, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов, и выдвигают ложные обвинения в финансировании деятельности запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, собеседнику предлагают перевести средства на «безопасный счет».

«РИА Новости» узнало о виде мошенничества со схемой выигрыша в лотерею
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Как отметили в МВД, по этой схеме мошенникам уже удалось обмануть 89-летнюю пенсионерку. К пожилой женщине явилась сообщница преступников, которая доставила сумки, предназначенные для упаковки денег. Затем к пенсионерке пришел неизвестный мужчина, который изъял «посылку», внутри которой находилось 80 тыс. рублей.

Ранее в МВД рекомендовали россиянам не указывать в социальных сетях полностью фамилию, имя и отчество, а также дату рождения, потому что мошенники могут использовать эту информацию в преступных целях. Кроме того, там призвали к осторожности с некоторыми категориями данных при использовании смартфона. Так, ведомство рекомендовало хранить сканы важных документов в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

