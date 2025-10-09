МВД предупредило о схеме мошенничества со сдачей анализов

Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Согласно материалам, злоумышленники обзванивают пенсионеров, представляясь работниками поликлиник, и просят передать им персональные данные для того, чтобы дополнить «анкету» для пересдачи анализов.

После этого на мобильный телефон жертвы звонят мошенники, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов, и выдвигают ложные обвинения в финансировании деятельности запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, собеседнику предлагают перевести средства на «безопасный счет».

Как отметили в МВД, по этой схеме мошенникам уже удалось обмануть 89-летнюю пенсионерку. К пожилой женщине явилась сообщница преступников, которая доставила сумки, предназначенные для упаковки денег. Затем к пенсионерке пришел неизвестный мужчина, который изъял «посылку», внутри которой находилось 80 тыс. рублей.

Ранее в МВД рекомендовали россиянам не указывать в социальных сетях полностью фамилию, имя и отчество, а также дату рождения, потому что мошенники могут использовать эту информацию в преступных целях. Кроме того, там призвали к осторожности с некоторыми категориями данных при использовании смартфона. Так, ведомство рекомендовало хранить сканы важных документов в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией.