В МВД рассказали, как правильно хранить данные в смартфоне

При использовании смартфона пользователям нужно проявлять осторожность с некоторыми категориями данных, чтобы они не попали к злоумышленникам, сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД.

Так, в МВД рекомендовали хранить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав и банковских карт в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией. Также там предупредили о риске, связанном с хранением паролей от социальных сетей или банковских приложений в заметках или мессенджерах. В МВД рекомендуют использовать менеджеры паролей или хранить записи оффлайн.

Также пользователям необходимо регулярно очищать историю сообщений от банков, так как сообщения о поступлениях, переводах и балансе на счетах могут раскрыть потенциальным мошенникам финансовые привычки и уровень дохода.

В МВД отметили, что в истории чатов часто остаются номера банковских карт, пин-коды и другая конфиденциальная информация. Вместо того, чтобы хранить архив на телефоне, пользователям рекомендуют создавать резервные копии переписок в защищенном облаке и удалять чувствительные данные с устройства. Кроме того, в облачное хранилище лучше перенести фотографии документов и личные снимки, так как их утечка может привести к шантажу.

В МВД рекомендовали очищать список контактов в телефоне и не хранить примечания с личной информацией прямо в карточке контакта.

Ранее в МВД рассказали о новой мошеннической схеме с голосовым подтверждением паспорта. Как пояснили в управлении по киберпреступности, злоумышленники просят граждан «подтвердить номер паспорта голосом», хотя такой процедуры не существует. Таким образом мошенники пытаются заставить людей паниковать и называть конфиденциальные данные, добавили в МВД.