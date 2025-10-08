«РИА Новости» узнало о виде мошенничества со схемой выигрыша в лотерею

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники начали втягивать россиян в финансовую пирамиду путем предложения покупки схемы выигрыша в лотерею, сообщает «РИА Новости».

Как уточняет агентство, потенциальная жертва получает от злоумышленников письмо на электронную почту. В сообщении находится ссылка на платный телеграм-канал, в котором якобы можно получить схему выигрыша в лотерею.

После совершения оплаты жертва мошенников получает доступ к содержимому канала, но схемы выигрыша там не находит. Вместо обещанной стратегии пользователю предлагают заработать на привлечении новых подписчиков канала путем перепродажи платного доступа.

Ранее МВД рекомендовало россиянам не указывать на своих страницах в соцсетях такие персональные данные, как фамилию, имя и отчество, а также дату рождения, потому что злоумышленники могут воспользоваться этой информацией в преступных целях.

В ведомстве отметили, что использование реальных имени и фамилии для выстраивания необходимых коммуникаций в большинстве случаев правильно, но объем размещаемой в открытом доступе информации необходимо ограничивать.