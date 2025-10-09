ХАМАС призвал посредников заставить Израиль выполнить условия сделки
Палестинская группировка ХАМАС призвала посредников заставить правительство Израиля полностью выполнить все договоренности в рамках мирной сделки, сообщает The Times of Israel.
В движении сообщили, что документ предусматривает вывод израильских войск, поступление в анклав гуманитарной помощи и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в четверг созовет заседание правительства для одобрения соглашения по Газе.
О подписании договоренности в рамках первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС объявил в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.
«Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана», — написал он.
По его словам, все заложники «очень скоро» будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первых шагов на пути к прочному и долговременному миру».
Переговоры проходили в Египте, в среду к ним присоединились спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Госсекретарь Марко Рубио не исключал, что Трамп может отправиться на Ближний Восток, если будет достигнуто соглашение о Газе. Позднее сам президент США допустил свою поездку в регион на этой неделе.
