Трамп не исключил поездку на Ближний Восток в конце недели

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп не исключил, что на этой неделе может отправиться на Ближний Восток.

«Возможно, в воскресенье», — сказал он. Глава Белого дома не уточнил, какую страну планирует посетить.

Трамп отметил, что США ведут серьезные переговоры, и есть большая вероятность успеха. Речь идет о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа.

«У нас там отличная команда, отличные переговорщики, и, к сожалению, они также отличные переговорщики с другой стороны», — сказал американский лидер.

Шансы на заключение сделки он оценил как весьма хорошие.

«Посмотрим, но есть очень большая вероятность, что переговоры идут очень хорошо», — считает Трамп.

Переговоры проходят при посредничестве США на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.

