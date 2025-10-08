Трамп не исключил поездку на Ближний Восток в конце недели
Президент США Дональд Трамп не исключил, что на этой неделе может отправиться на Ближний Восток.
«Возможно, в воскресенье», — сказал он. Глава Белого дома не уточнил, какую страну планирует посетить.
Трамп отметил, что США ведут серьезные переговоры, и есть большая вероятность успеха. Речь идет о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа.
«У нас там отличная команда, отличные переговорщики, и, к сожалению, они также отличные переговорщики с другой стороны», — сказал американский лидер.
Шансы на заключение сделки он оценил как весьма хорошие.
«Посмотрим, но есть очень большая вероятность, что переговоры идут очень хорошо», — считает Трамп.
Переговоры проходят при посредничестве США на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.
Материал дополняется
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов