Нетаньяху соберет правительство для подписания соглашения с ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг проведет заседание правительства для того, чтобы утвердить соглашение в рамках первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Ynet.
«Я созываю правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть всех наших дорогих заложников домой», — заявил Нетаньяху.
Ранее он выразил надежду, что все израильские заложники будут возвращены.
«С Божьей помощью мы вернем их всех домой», — написал Нетаньяху в социальной сети X.
Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана на переговорах в Египте. По словам Трампа, «очень скоро» все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первых шагов на пути к прочному и долговременному миру».
«Это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами», — написал он.
Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари также сообщил о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС.
«Сегодня вечером было достигнуто соглашение по всем положениям и механизмам реализации первой фазы соглашения о перемирии в Газе, которое приведет к прекращению войны, освобождению израильских заложников и палестинских заключенных, а также поставкам гуманитарной помощи», — написал он в X.
Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники, ХАМАС освободит оставшихся израильских заложников в субботу, в то время как само соглашение может быть подписано в четверг в Египте.
Ранее госсекретарь Марко Рубио допустил поездку Трампа на Ближний Восток, если будет достигнуто соглашение о Газе.
В конце сентября США представили план прекращения войны между Израилем и ХАМАС из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, прекращение всех боевых действий и отвод израильских сил «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников». Также, согласно плану, предполагается возвращение заложников, в том числе погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения», а также освобождение сотен палестинских заключенных.
