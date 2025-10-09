Еще два российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Волгограда и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

До этого ограничения также ввели в аэропорту Саратова.

Ограничительные меры вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Над пятью регионами России с 20:00 до 23:00 мск было перехвачено и сбито 27 беспилотников, сообщило Минобороны. Позднее волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил об отражении массированной атаки дронов на регион и пожарах на объектах ТЭК из-за беспилотников.