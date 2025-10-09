 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Еще два российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Волгограда и Самары приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Волгограда и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

До этого ограничения также ввели в аэропорту Саратова.

Три аэропорта возобновили прием и отправку рейсов после ограничения
Политика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Ограничительные меры вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Над пятью регионами России с 20:00 до 23:00 мск было перехвачено и сбито 27 беспилотников, сообщило Минобороны. Позднее волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил об отражении массированной атаки дронов на регион и пожарах на объектах ТЭК из-за беспилотников.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
аэропорты Самара Волгоград
