Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Аэропорты Волгограда и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
До этого ограничения также ввели в аэропорту Саратова.
Ограничительные меры вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Над пятью регионами России с 20:00 до 23:00 мск было перехвачено и сбито 27 беспилотников, сообщило Минобороны. Позднее волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил об отражении массированной атаки дронов на регион и пожарах на объектах ТЭК из-за беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов