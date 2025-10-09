Аэропорт Саратова временно закрыли для полетов

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

В предыдущий раз ограничения в аэропорту Саратова вводили 5 октября, они действовали около двух с половиной часов.

