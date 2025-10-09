 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Аэропорт Саратова временно закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

В предыдущий раз ограничения в аэропорту Саратова вводили 5 октября, они действовали около двух с половиной часов.

Два аэропорта России приостановили полеты
Политика
Фото:Михаил Солунин / ТАСС

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о возгорании травы после падения беспилотника в Курчатове. По его словам, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

