Аэропорт Саратова временно закрыли для полетов
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он добавил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
В предыдущий раз ограничения в аэропорту Саратова вводили 5 октября, они действовали около двух с половиной часов.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о возгорании травы после падения беспилотника в Курчатове. По его словам, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
