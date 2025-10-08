Три аэропорта возобновили прием и отправку рейсов после ограничения
Три аэропорта, приостановившие полеты поздним вечером 7 октября и в ночь на 8 октября, возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Речь идет о воздушных гаванях Тамбова (Донское), Волгограда и Ставрополя (Шпаковское). Кореняко напомнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. За время приостановки рейсов на запасной аэродром самолет, выполнявший рейс в Волгоград, ушел один самолет.
Об ограничениях для аэропорта Тамбова представитель агентства объявил в 22:50 мск, для волгоградского в 00:13 мск, ставропольского — в 04:55 мск.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, в Ставропольском крае опасность дронов, согласно приложению МЧС, объявили в 02:42 мск, а Волгоградской области в 00:04 мск. О воздушной тревоге в Тамбовской области ведомство сообщило 7 октября в 22:55 мск.
