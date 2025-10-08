 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Три аэропорта возобновили прием и отправку рейсов после ограничения

Сюжет
Военная операция на Украине

Три аэропорта, приостановившие полеты поздним вечером 7 октября и в ночь на 8 октября, возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет о воздушных гаванях Тамбова (Донское), Волгограда и Ставрополя (Шпаковское). Кореняко напомнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. За время приостановки рейсов на запасной аэродром самолет, выполнявший рейс в Волгоград, ушел один самолет.

Два аэропорта России приостановили полеты
Политика

Об ограничениях для аэропорта Тамбова представитель агентства объявил в 22:50 мск, для волгоградского в 00:13 мск, ставропольского — в 04:55 мск.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, в Ставропольском крае опасность дронов, согласно приложению МЧС, объявили в 02:42 мск, а Волгоградской области в 00:04 мск. О воздушной тревоге в Тамбовской области ведомство сообщило 7 октября в 22:55 мск.

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
СПБ Биржа запланировала запустить торги бессрочными фьючерсами Инвестиции, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Москвичам спрогнозировали на среду облачную погоду Общество, 07:17
Средства ПВО сбили за ночь 53 украинских беспилотника Политика, 07:12
НСПК запустила два новых QR-кода для переводов и платежей Финансы, 07:01
Глава НСПК — РБК: «Мы сделали все, чтобы личность не украли»Подписка на РБК, 07:00
В Чите более 250 домов и соцобъектов остались без холодной воды Общество, 06:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Китайских хакеров заподозрили в атаке на юридические и технокомпании США Политика, 06:53
В Ростовской области из-за дронов начался пожар на территории предприятии Политика, 06:30
Три аэропорта возобновили прием и отправку рейсов после ограничения Политика, 06:14
Трамп заявил о попытке бывшего спецпрокурора «уничтожить» республиканцев Политика, 06:01
Трампу второй раз за месяц проведут закрытый брифинг по разведке Политика, 05:53
Грета Тунберг заявила, что в израильской тюрьме ее пытали военные Политика, 05:25
Два аэропорта России приостановили полеты Политика, 05:11