Водителя Uber обвинили в разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе

Водителя Uber обвинили в разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе в январе

Разрушительный пожар в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе, в результате которого погибли 12 человек, устроил 29-летний водитель Uber Джонатан Риндеркнехт, сообщил в среду исполняющий обязанности прокурора Центрального округа Калифорнии Билл Эссейли. Его слова передает NBC News.

«Безрассудство одного человека вызвало один из худших пожаров, которые когда-либо видел Лос-Анджелес, приведя к гибели людей и широкомасштабным разрушениям в Пасифик-Палисейдс», — заявил он.

Риндеркнехта арестовали во вторник во Флориде по обвинению в уничтожении имущества с помощью огня.

Как утверждают власти, он «умышленно» устроил пожар, который был полностью локализован только 31 января.

Согласно версии следствия, Риндеркнехт, который ранее жил в районе Пасифик-Палисейдс, утроил поджог в конце своей рабочей смены. Двое пассажиров, которых он подобрал, сообщили следователям, что водитель выглядел «взволнованным и злым», говорится в материалах дела.

Высадив пассажира, он, по версии следствия, направился к началу тропы Скалл-Рок, попытался связаться с бывшим другом, а затем поднялся вверх. Власти заявили, что Риндеркнехт делал фотографии на свой мобильный телефон и слушал песню французского исполнителя, «чье музыкальное видео включало сцены с поджиганием вещей».

Примерно в 23:47 мужчина снял два видео на вершине холма, а в 00:12 1 января датчики зафиксировали пожар в этом районе.

Власти заявили, что Риндеркнехт несколько раз пытался позвонить по номеру 911, но не мог дозвониться, так как его мобильный телефон был вне зоны действия сети. В конце концов ему удалось связаться с оператором службы 911 и сообщить о пожаре.

По данным следствия, обвиняемый скрылся на своей машине, но развернулся и последовал за пожарными машинами, выехавшими на пожар. Чуть позже первого часа ночи он снимал видео с места происшествия, пока пожарные пытались потушить огонь.

Следователи заявили, что другие возможные факторы, включая фейерверки и удары молний, не были признаны причиной пожара.

Пожары вспыхнули в агломерации Лос-Анджелеса и на прилегающих землях в январе 2025 года. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы. В результате пожаров погибли более 30 человек.