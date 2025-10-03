Мощный пожар после взрыва на НПЗ Chevron в США. Видео
В Калифорнии произошли взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron, сообщила газета Los Angeles Times. По словам главы округа Лос-Анджелес Холли Митчелл, сведений о пострадавших не поступало, эвакуация жителей не требуется.
На кадрах, которые опубликовали с места, виден мощный факел огня на одной из установок НПЗ.
Управление по контролю качества воздуха заявило, что пока не зафиксировало в этом районе повышенного уровня загрязнения, но «ситуация может измениться».
Завод, на котором произошел пожар, — крупнейший на Западном побережье, обеспечивает более 40% авиационного и около 20% автомобильного топлива для всей Южной Калифорнии.
