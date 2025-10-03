Мощный пожар после взрыва на НПЗ Chevron в США попал на видео

Мощный пожар после взрыва на НПЗ Chevron в США. Видео

Video

В Калифорнии произошли взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron, сообщила газета Los Angeles Times. По словам главы округа Лос-Анджелес Холли Митчелл, сведений о пострадавших не поступало, эвакуация жителей не требуется.

На кадрах, которые опубликовали с места, виден мощный факел огня на одной из установок НПЗ.

Управление по контролю качества воздуха заявило, что пока не зафиксировало в этом районе повышенного уровня загрязнения, но «ситуация может измениться».