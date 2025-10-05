Крупный пожар на юго-востоке Москвы потушили
Сотрудники МЧС потушили крупный пожар на складе на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 700 кв. м, огонь охватил трехэтажное административное здание, сообщили в МЧС. В небо поднялся большой столб дыма, сообщил РБК очевидец.
Пожар произошел по адресу Волгоградский проспект, 42. При этом частично обрушилась кровля на площади 200 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении огня приняли участие более 70 специалистов и 24 единиц техники.
Здание, в котором возникло возгорание, находится напротив выхода из метро «Текстильщики» и одноименной станции МЦД. АГН «Москва» пишет, что речь идет о складе рядом с заводом «Москвич», где хранятся аккумуляторные батареи.
По этому адресу находится особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» и расположены разные высокотехнологичные производства. Руководство ОЭЗ сформировало оперативный штаб и огонь не попал в производственный цех, сообщили ТАСС в пресс-службе.
