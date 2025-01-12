«Роскосмос» показал, как пожары в Лос-Анджелесе выглядят с орбиты
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в телеграм-канале новый снимок пожаров в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
«Роскосмос» продолжает следить за пожарами, охватившими районы округа Лос-Анджелес», — говорится в сообщении. Съемка производилась со спутника «Ресурс-П» 11 января, уточнил «Роскосмос». На кадре видно, как с земли поднимаются столбы дыма.
Лесные пожары в Лос-Анджелесе начали распространяться 7 января. Они охватили, в частности, районы Пасифик-Палисейдс, Альтадену и Малибу, а также Итон и Херст. В районе Большого Лос-Анджелеса площадь возгорания достигла 39 тыс. акров (15,8 тыс. га), огонь уничтожил целые населенные пункты и свыше 12 тыс. зданий. По данным NBC News, жертвами пожаров стали 16 человек.
Накануне Daily Mail писал, что на округ Лос-Анджелес обрушился огненный торнадо — столб огня, пепла и дыма, которое возникает из-за огня и сильного ветра.
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