В Калифорнии локализовали пожар, возникший после взрыва на крупном НПЗ

Пожарные локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Калифорнии, сообщила глава округа Лос-Анджелес Холли Митчелл. Ее слова приводит телеканал CBS News.

«Пожар локализован, опасности для жителей Эль-Сегундо и соседних районов нет», — объявила Митчелл.

Местные жители сообщили, что почувствовали ударную волну от взрыва как небольшое землетрясение. Эвакуация населения из-за ЧП не потребовалась, однако населению рекомендовано пока не выходить на улицу из-за гари в воздухе.

Взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в городе Эль-Сегундо случились еще вечером 2 октября. НПЗ находится в нескольких километрах от аэропорта Лос-Анджелеса. Управление по контролю качества воздуха заявило, что пока не зафиксировало в этом районе повышенного уровня загрязнения, но «ситуация может измениться».

НПЗ Chevron в Эль-Сегундо был построен в 1911 году. Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод на Западном побережье США, а также обеспечивает более 40% авиационного и около 20% автомобильного топлива для всей Южной Калифорнии.