Лекорню допустил назначение нового премьера Франции в течение 48 часов

Уходящий в отставку премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что президент Эммануэль Макрон, вероятно, предложит кандидатуру нового премьера в ближайшие два дня, сообщает Reuters.

«Я сказал президенту, что вероятность роспуска [парламента] снижается и что, по моему мнению, ситуация позволяет президенту назначить премьер-министра в ближайшие 48 часов», — заявил Лекорню в интервью телеканалу France 2 после встречи с Макроном.

Он также отметил, что выход из политического кризиса все еще возможен, но признал, что это будет «сложным».

Согласно заявлению Елисейского дворца, Лекорню сообщил Макрону, что большинство законодателей выступают против проведения досрочных парламентских выборов.

Марин Ле Пен заявила в среду, что возглавляемая ею фракция «Национальное объединение», будет голосовать за свержение любого будущего премьер-министра, назначенного до новых выборов.

«Шутка зашла слишком далеко. Уже никто не смеется», — заявил президент партии Жордан Барделла.

Лекорню подал в отставку 6 октября — он пробыл в должности премьера 27 дней. Это произошло через несколько часов после объявления состава нового правительства, который осудили как сторонники Макрона, так и оппозиция. Французский президент, в свою очередь, дал Лекорню 48 часов, чтобы тот провел «заключительные обсуждения с политическими силами».

Как отмечает Politico, если Макрон решит не распускать Национальное собрание, ему нужно будет выбрать нового премьер-министра. Однако новый премьер может столкнуться с той же проблемой, которая вынудила уйти в отставку двух предшественников Лекорню — принятие бюджета на 2026 год без явного большинства в парламенте.