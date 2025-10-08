Польша решила не выдавать «навредившего России» взрывом Nord Stream

Славомир Ценцкевич (Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Варшава должна найти законный способ не допустить экстрадицию в другую страну подозреваемого по делу о подрыве газопровода «Северный поток-2», сообщил руководитель бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич, передает RMF.

«Нам нужно найти формулу, при которой мы будем действовать в рамках закона и в то же время не выдадим немцам — или потенциально русским — того, кто нанес ущерб [России]», — сказал он.

Отвечая на вопрос, следует ли выдавать подозреваемого, Ценцкевич отметил: «Как обычный гражданин, я бы сказал, что нет. Официально я говорю следующее: Польша не должна содействовать ни одной операции по экстрадиции человека, причинившего вред России».

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что не в интересах Варшавы выдавать Германии подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северные потоки». При этом он подчеркнул, что решение будет за судом.

Речь идет об украинце Владимире Ж. По версии немецкой прокуратуры, он обученный водолаз и участвовал в погружениях при установке взрывных устройств на трубопроводах. Они были взорваны 26 сентября 2022 года, уцелела только одна нитка на Nord Stream 2.

Мужчину задержали недалеко от Варшавы в конце сентября 2025-го по выданному Германией ордеру на арест. Прокуратура ФРГ указывала, что он должен предстать перед судом после экстрадиции из Польши.

Президент Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности к взрывам группы украинцев, отмечая, что для такой атаки нужно было привлекать «специалистов, причем поддержанных всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».