Рябков пообещал ответные меры на ограничения ЕС для российских дипломатов

Сергей Рябков (Фото: Global Look Press)

Россия ответит зеркальными мерами на введение Евросоюзом (ЕС) ограничений на перемещение российских дипломатов в Шенгенской зоне, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«На каждый шаг будем отвечать зеркально: они [страны ЕС] введут какие-то ограничения на поездки — мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции, если до нее дойдет, участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь», — сказал Рябков.

Замминистра добавил, что не понимает, кто выиграет от введения ограничений на перемещение российских дипломатов и кому это может быть нужно.

Накануне Financial Times сообщила, что страны ЕC согласились ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне в рамках 19-го пакета санкций.

Инициатива была выдвинута Чехией и обязывает российских дипломатов, которые работают в столицах ЕС, информировать власти других стран о планах своих передвижений перед пересечением границ принимающей страны.

Как заявили FT представители европейских разведслужб, российские шпионы, которые действуют под дипприкрытием, якобы часто ведут дела за пределами стран пребывания, чтобы лучше скрываться от наблюдения.

МИД России в ответ на реализацию инициативы на ограничения для российских дипломатов пообещал принять зеркальные меры. В Кремле заявили, что «европейцы активно оживляют в себе навыки возведения новых разделительных стен».