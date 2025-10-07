Кремль пообещал ответить на ограничения поездок дипломатов по Евросоюзу

Фото: Reinhard Kaufhold / dpa - zentralbild / Global Look Press

Россия ответит на возможное ограничение передвижения российских дипломатов на территории Евросоюза, соответствующие предложения будут сформулированы Министерством иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Разумеется, она [реакция] будет. Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения, и они будут реализованы. В целом можно лишь, наверное, добавить, что, к нашему сожалению, европейцы активно оживляют в себе навыки возведения новых разделительных стен», — сказал он.

Ранее Financial Times (FT) сообщила, что страны Евросоюза согласились ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока в рамках 19-го пакета санкций. Выдвинутая Чехией инициатива обязывает российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок перед пересечением границ принимающей страны.

30 сентября Прага запретила въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, которые не имеют аккредитации непосредственно в стране.

Издание Euractiv со ссылкой на источники до этого писало, что в 19-й пакет санкций ЕС против России может войти в том числе ужесточение правил выдачи виз российским гражданам, вплоть до полного запрета на въезд туристам.

МИД России пообещал принять ответные меры на ограничения для российских дипломатов.