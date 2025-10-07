 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Кремль пообещал ответить на ограничения поездок дипломатов по Евросоюзу

Сюжет
Война санкций
Фото: Reinhard Kaufhold / dpa - zentralbild / Global Look Press
Фото: Reinhard Kaufhold / dpa - zentralbild / Global Look Press

Россия ответит на возможное ограничение передвижения российских дипломатов на территории Евросоюза, соответствующие предложения будут сформулированы Министерством иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Разумеется, она [реакция] будет. Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения, и они будут реализованы. В целом можно лишь, наверное, добавить, что, к нашему сожалению, европейцы активно оживляют в себе навыки возведения новых разделительных стен», — сказал он.

Ранее Financial Times (FT) сообщила, что страны Евросоюза согласились ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока в рамках 19-го пакета санкций. Выдвинутая Чехией инициатива обязывает российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок перед пересечением границ принимающей страны.

Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против рублевого стейблкоина
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

30 сентября Прага запретила въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, которые не имеют аккредитации непосредственно в стране.

Издание Euractiv со ссылкой на источники до этого писало, что в 19-й пакет санкций ЕС против России может войти в том числе ужесточение правил выдачи виз российским гражданам, вплоть до полного запрета на въезд туристам.

МИД России пообещал принять ответные меры на ограничения для российских дипломатов.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков ЕС дипломаты Россия ограничения санкции
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
