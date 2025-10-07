 Перейти к основному контенту
FT узнала о согласии в ЕС ограничить передвижение российских дипломатов

FT: страны ЕС согласились ограничить передвижение российских дипломатов
Сюжет
Война санкций
Венгрия сняла вето с инициативы Чехии об ограничении передвижения российских дипломатов в ЕС в рамках 19-го пакета санкций, пишет FT. Но пока он не принят из-за предложения Австрии о снятии санкций с бывших активов Дерипаски
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Страны Евросоюза согласились ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока в рамках 19-го пакета санкций, сообщает Financial Times.

Выдвинутая Чехией инициатива обязывает российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок перед пересечением границ принимающей страны. Венгрия, последняя страна, выступавшая против этого предложения, сняла свое вето, заявили два собеседника FT, осведомленные о ходе переговоров.

Европейские разведывательные службы утверждают, что российские шпионы, действующие под дипломатическим прикрытием, часто управляют активами или операциями за пределами стран пребывания, чтобы лучше скрываться от наблюдения. «Они находятся в одном месте, но работают в другом. Разведывательные службы принимающей страны знают, что они задумали, но если они пересекут границу, этой стране может быть сложнее следить за ними», — заявил высокопоставленный дипломат ЕС, ссылаясь на отчеты разведки.

Глава чешского МИДа Ян Липавский в комментарии FT заявил, что Евросоюз должен «строго соблюдать принцип взаимности при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией».«Для России не существует Шенгена, поэтому не имеет смысла, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приезжать в Прагу, когда ему заблагорассудится», — сказал он.

Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против рублевого стейблкоина
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Чехия неоднократно призывала к ограничению передвижения российских дипломатов внутри ЕС, летом предложив включить подобные меры в санкционный пакет. 30 сентября Прага запретила въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, которые не имеют аккредитации непосредственно в стране.

Однако принятие 19-го пакета санкций ЕС против России может быть отложено из-за разногласий по поводу предложения Австрии включить в него снятие санкции с бывших активов Олега Дерипаски (акций на сумму около €2 млрд в австрийской строительной компании Strabag), чтобы компенсировать Raiffeisen Bank International сумму взыскания в размере €2 млрд, которую банку пришлось выплатить по решению суда в России, пишет FT.

По данным газеты, представители по меньшей мере десятка стран ЕС на саммите на прошлой неделе заявили, что не смогут поддержать пакет санкций, если в него войдет предложение Вены. Дальнейшие переговоры состоятся 8 октября.

Ряд СМИ до этого писали, что в 19-й пакет санкций ЕС против России может войти в том числе ужесточение правил выдачи виз российским гражданам, вплоть до полного запрета на въезд туристам. Итальянское агентство ANSA сообщало, что в ЕС обсуждают, в частности, возможное ограничение передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне только страной, где они аккредитованы.

МИД России пообещал принять ответные меры на ограничения для российских дипломатов.

