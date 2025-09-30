Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации в стране
Правительство Чехии запретило въезд российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, которые не имеют аккредитации непосредственно в стране, объявил глава чешского МИДа Ян Липавский в Х, добавив, что решение принято по его предложению.
«Эта мера действует в международных аэропортах. Растет число диверсионных операций, и мы не будем рисковать использованием агентов, работающих под дипломатическим прикрытием. Мы подаем пример другим странам, и я продолжу добиваться самых строгих мер на уровне Шенгенского соглашения», — написал он.
Чехия неоднократно выступала за ограничение свободного передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, в том числе объясняя это тем, что потенциальные «российские разведчики» уклоняются от слежки благодаря свободному перемещению по Шенгенской зоне. Летом Липавский призвал включить ограничение на передвижение российских дипломатов и членов их семей в Шенгенской зоне в новый, 19-й пакет санкций ЕС против России.
Ряд СМИ писали, что в этот пакет может войти в том числе ужесточение правил выдачи виз российским гражданам вплоть до полного запрета на въезд туристам. Итальянское агентство ANSA сообщало, что в ЕС обсуждают, в частности, возможное ограничение передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне только страной, где они аккредитованы.
МИД России пообещал принять ответные меры на ограничения для российских дипломатов.
