Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации в стране

Сюжет
Война санкций
Чехия запретила российским дипломатам и владельцам служебных паспортов въезд без аккредитации в стране, сообщил глава МИДа Липавский. Мера действует в международных аэропортах. Москва обещала ответ на ограничения для дипломатов
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Правительство Чехии запретило въезд российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, которые не имеют аккредитации непосредственно в стране, объявил глава чешского МИДа Ян Липавский в Х, добавив, что решение принято по его предложению.

«Эта мера действует в международных аэропортах. Растет число диверсионных операций, и мы не будем рисковать использованием агентов, работающих под дипломатическим прикрытием. Мы подаем пример другим странам, и я продолжу добиваться самых строгих мер на уровне Шенгенского соглашения», — написал он.

Чехия неоднократно выступала за ограничение свободного передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, в том числе объясняя это тем, что потенциальные «российские разведчики» уклоняются от слежки благодаря свободному перемещению по Шенгенской зоне. Летом Липавский призвал включить ограничение на передвижение российских дипломатов и членов их семей в Шенгенской зоне в новый, 19-й пакет санкций ЕС против России.

США отказали российским дипломатам в поездке на памятную церемонию
Политика

Ряд СМИ писали, что в этот пакет может войти в том числе ужесточение правил выдачи виз российским гражданам вплоть до полного запрета на въезд туристам. Итальянское агентство ANSA сообщало, что в ЕС обсуждают, в частности, возможное ограничение передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне только страной, где они аккредитованы.

МИД России пообещал принять ответные меры на ограничения для российских дипломатов.

