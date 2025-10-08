ХАМАС и Израиль обменялись списками заключенных и заложников

Фото: Abid Katib / Getty Images

Группировка ХАМАС передала Израилю через посредников перечень заключенных, освобождения которых она добивается, и получила список заложников, возвращения которых требует правительство еврейского государства, сообщает агентство Maan со ссылкой на официального представителя ХАМАС Тахера ан-Нуну. Это произошло в рамках договоренностей о предстоящем прекращении огня в секторе Газа.

По словам ан-Нуну, входящего в состав делегации на переговорах в Египте, список был составлен «в соответствии с согласованными критериями и количеством заключенных», отмечает агентство.

Движение также заявило, что «посредники приложили усилия для устранения всех препятствий на пути к соблюдению режима прекращения огня, и среди всех сторон царит атмосфера оптимизма».

В список, переданный движением ХАМАС, вошли осужденные за терроризм и другие лица, отбывающие пожизненное заключение, а также задержанные жители Газы, уточняет The Times of Israel.

Непрямые переговоры ХАМАС и Израиля с участием посредников из Египта, Катара, США и Турции проходят с 6 октября 2025 года в городе Шарм-эш-Шейх в Египте. Они сосредоточены на договоренности о прекращении огня, уходе Израиля из сектора Газа, обмене пленными и заключенными, а также на неотложных гуманитарных вопросах.

Как отмечает Maan, делегация ХАМАС потребовала увязать этапы освобождения израильских заложников с этапами полного вывода ЦАХАЛ, чтобы освобождение последнего пленного совпало с окончательным выводом израильских войск.

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Военные ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа, откуда ХАМАС напал на Израиль и где до сих пор удерживает заложников. В сентябре 2025 года началось масштабное наступление на город Газа для уничтожения опорных пунктов ХАМАС.

США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС в конце сентября 2025 года. Он состоит из 20 пунктов и предусматривает, что ХАМАС в течение 72 часов освободит всех оставшихся в живых израильских заложников и вернет тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план США и пригрозил в случае отказа ХАМАС от соглашения продолжить бомбардировки Газы до полного разгрома группировки.