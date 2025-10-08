 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

ХАМАС и Израиль обменялись списками заключенных и заложников

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Abid Katib / Getty Images
Фото: Abid Katib / Getty Images

Группировка ХАМАС передала Израилю через посредников перечень заключенных, освобождения которых она добивается, и получила список заложников, возвращения которых требует правительство еврейского государства, сообщает агентство Maan со ссылкой на официального представителя ХАМАС Тахера ан-Нуну. Это произошло в рамках договоренностей о предстоящем прекращении огня в секторе Газа.

По словам ан-Нуну, входящего в состав делегации на переговорах в Египте, список был составлен «в соответствии с согласованными критериями и количеством заключенных», отмечает агентство.

Движение также заявило, что «посредники приложили усилия для устранения всех препятствий на пути к соблюдению режима прекращения огня, и среди всех сторон царит атмосфера оптимизма».

В список, переданный движением ХАМАС, вошли осужденные за терроризм и другие лица, отбывающие пожизненное заключение, а также задержанные жители Газы, уточняет The Times of Israel.

Завершился первый раунд непрямых переговоров о прекращении огня в Газе
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Непрямые переговоры ХАМАС и Израиля с участием посредников из Египта, Катара, США и Турции проходят с 6 октября 2025 года в городе Шарм-эш-Шейх в Египте. Они сосредоточены на договоренности о прекращении огня, уходе Израиля из сектора Газа, обмене пленными и заключенными, а также на неотложных гуманитарных вопросах.

Как отмечает Maan, делегация ХАМАС потребовала увязать этапы освобождения израильских заложников с этапами полного вывода ЦАХАЛ, чтобы освобождение последнего пленного совпало с окончательным выводом израильских войск.

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Военные ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа, откуда ХАМАС напал на Израиль и где до сих пор удерживает заложников. В сентябре 2025 года началось масштабное наступление на город Газа для уничтожения опорных пунктов ХАМАС.

США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС в конце сентября 2025 года. Он состоит из 20 пунктов и предусматривает, что ХАМАС в течение 72 часов освободит всех оставшихся в живых израильских заложников и вернет тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план США и пригрозил в случае отказа ХАМАС от соглашения продолжить бомбардировки Газы до полного разгрома группировки.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
ХАМАС Израиль переговоры Египет Биньямин Нетаньяху
Материалы по теме
В Египте начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС
Политика
Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при отказе отдать власть
Политика
«Исламский джихад» поддержал ответ ХАМАС на план США по сектору Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Протестующие напали на кортеж президента Эквадора с камнями и оружием Политика, 13:45
Рудковская назвала фигурное катание «мазохизмом за собственные деньги» Спорт, 13:41
В военной стратегии Молдавии главной угрозой снова назвали Россию Политика, 13:39
Из России выдворили 4,5 тыс. иностранцев с опасными инфекциями Общество, 13:37
ВТБ заявил о скором запуске оплаты через iPhone на форуме Finopolis 2025 Отрасли, 13:31
Соболенко сыграет с четвертой ракеткой России на «тысячнике» WTA в Ухане Спорт, 13:27
В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого Общество, 13:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
EUоbserver узнал о возможной отсрочке санкций из-за Венгрии и Словакии Политика, 13:20
Прокурор назвал главу Совета судей прикрытием для отелей с интим-услугами Политика, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Индукционные плиты: какие бывают, плюсы и минусы эксплуатации Недвижимость, 13:13
Набиуллина объявила о почти полном исчезновении «банковского рабства» Финансы, 13:12
Госдума расторгла соглашение с США об утилизации плутония Политика, 13:12
Суд отключил певца Шарлота от видеосвязи из-за криков и пререканий Общество, 13:06